"Sözde yüzde 11.1 büyüyoruz, bütün dünya bizi kıskanıyor fakat vatandaşın zamdan beli doğrulmuyor"

EPDK tarafından açıklanan ve 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak olan elektrik zammı hakkında konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Fahiş fiyattan alım garantisi verdiğiniz Akkuyu Nükleerin maliyetini karşılamak için mi elektriğe zam verdiniz” diye sordu. Son açıklanan büyüme rakamlarına dikkat çeken ve yüzde 11.1’lik büyümenin gerçeği yansıtmadığını savunan Akın, "Sözde %11.1 büyüyoruz, bütün dünya bizi kıskanıyor fakat vatandaşın zamdan beli doğrulmuyor” dedi.

Akın’ın elektrik zammıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Her fırsatta gözünü gariban vatandaşın cebine diken bir hükümet tarafından yönetiliyoruz. Sözde %11.1 büyüyoruz, bütün dünya bizi kıskanıyor fakat vatandaşın zamdan beli doğrulmuyor. Bu durumu manipüle etmek için 250 gram ekmeği, 200 grama düşürüp vatandaşın ekmeği ile oynuyorlar.

"Bilindiği gibi halkımız tükettiği elektrikle hiç ilgisi olmayan kalemler üzerinden kabarık faturalar ödüyor. Şimdi de kabarık olan faturaları daha da kabartacak 1 Ocak 2018 tarihinde uygulanmak üzere yeni zam geldi.

"Yaz saati uygulamasıyla tasarruf ettik diyenlere soruyorum hangi gerekçe ile elektriğe zam verdiniz? Fahiş fiyattan alım garantisi verdiğiniz Akkuyu Nükleerin maliyetini karşılamak için mi elektriğe zam verdiniz? Elektrik dağıtım şirketlerini memnun etmek için mi elektriğe zam verdiniz?"