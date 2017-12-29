T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Sözde yüzde 11.1 büyüyoruz, bütün dünya bizi kıskanıyor fakat vatandaşın zamdan beli doğrulmuyor"

CHP'li Akın: 2018 gelmeden elektriğin zammı geldi

29 Aralık 2017 18:51

EPDK tarafından açıklanan ve 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak olan elektrik zammı hakkında konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Fahiş fiyattan alım garantisi verdiğiniz Akkuyu Nükleerin maliyetini karşılamak için mi elektriğe zam verdiniz” diye sordu. Son açıklanan büyüme rakamlarına dikkat çeken ve yüzde 11.1’lik büyümenin gerçeği yansıtmadığını savunan Akın, "Sözde %11.1 büyüyoruz, bütün dünya bizi kıskanıyor fakat vatandaşın zamdan beli doğrulmuyor” dedi.

Akın’ın elektrik zammıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Her fırsatta gözünü gariban vatandaşın cebine diken bir hükümet tarafından yönetiliyoruz. Sözde %11.1 büyüyoruz, bütün dünya bizi kıskanıyor fakat vatandaşın zamdan beli doğrulmuyor. Bu durumu manipüle etmek için 250 gram ekmeği, 200 grama düşürüp vatandaşın ekmeği ile oynuyorlar.

"Bilindiği gibi halkımız tükettiği elektrikle hiç ilgisi olmayan kalemler üzerinden kabarık faturalar ödüyor. Şimdi de kabarık olan faturaları daha da kabartacak 1 Ocak 2018 tarihinde uygulanmak üzere yeni zam geldi.

"Yaz saati uygulamasıyla tasarruf ettik diyenlere soruyorum hangi gerekçe ile elektriğe zam verdiniz? Fahiş fiyattan alım garantisi verdiğiniz Akkuyu Nükleerin maliyetini karşılamak için mi elektriğe zam verdiniz? Elektrik dağıtım şirketlerini memnun etmek için mi elektriğe zam verdiniz?"

ETİKETLER

ahmet akınchpelektrikzambüyüme oranıyoksulluk

İlgili Haberler

Elektrik yeni yılda yüzde 8.8 zamlanacak

Elektriğe 1 Ocak itibari ile yüzde 8.8 zam yapılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24