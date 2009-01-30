Sözde parlamentoya 22 yıl ceza davası açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sözde Sürgündeki Kürt Parlamentosunun üyeleri hakkında 'örgüt kurma ve yönetme' suçundan dava açtı. Savcılık, Zübeyr Aydar ve Remzi Kartal’ın da aralarında olduğu 31 kişi hakkında 22 yıla kadar hapsini istiyor.



Sözde Sürgünde Kürdistan Parlamentosu yöneticilerine dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Sürgünde Kürdistan Parlamentosu' yöneticisi 31 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin tarafından açılan davanın iddianamesinde, aralarında Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Necdet Buldan ve Yaşar Kaya’nın da bulunduğu kişilerin hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.



PKK'ya ulusal destek sağladı



İddianamede, şu suçlamalara yer verildi:



- PKK/KONGRA-GEL’in 08-27 Ocak 1995 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 5. kongresinde, Abdullah Öcalan'ın talimatları ile ''Ulusal Kongre'' oluşturma çalışmaları başlatıldı. Söz konusu kongrede, ''Kürdistan'ın kurulması yolunda 20 yıldan beri sürdürülen faaliyetlerle bu direniş örgütünün yaratıldığı, bundan sonraki hedefin, bir kuruluş örgütü yaratmak olduğu, yakın dönemde hedeflerinin iktidarlaşmak olduğu, bu amaçla ulusal ordunun ve meclisin bir an evvel kurulması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, değişik Kürt orijinli dernek ve kuruluş temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrası, 3 ay süren çalışmaların ardından 12 Nisan 1995 günü Hollanda'nın Lahey kentindeki Ulusal Kongre Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi'nce 16 Haziran 1994 tarihinde kapatılan Demokrasi Partisi'nin (DEP) eski Genel Başkanı Yaşar Kaya tarafından, yaklaşık 400 kişinin katıldığı bir toplantı ile sözde ''Sürgünde Kürdistan Parlamentosu''nun kurulduğu kamuoyuna duyuruldu. Yaşar Kaya da kurucu genel başkanı olarak ilan edildi.



- Parlamento,'' PKK/KONGRA-GEL'in cephe örgütü ERNK, Kürdistan Özgür Kadın Hareketi, Kürdistan Yurtsever Aydınlar Birliği, Kürdistan Gençler Birliği, Kürdistan Sanatçılar Birliği, Kürdistan Yurtsever Esnaflar Birliği, Kürdistan Yezidiler Birliği, Asuriler Birliği, Kürdistan Ulusal Meclisi, Avrupa Kürt Devleti Federasyonu, Kürdistan İslam Hareketi ve Kürdistan Aleviler Birliği gibi kuruluş ve örgütler tarafından da destekleniyor. Parlamento, kurulduğu tarihten itibaren Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda PKK/KONGRA-GEL'in eylemlerini maskeleme, örgüte uluslararası destek sağlama faaliyetlerinin önemli bir parçası haline gelmiş ve tam anlamıyla batı ülkelerinde terör örgütü PKK/KONGRA-GEL'in diplomatik sözcülüğünü yapmıştır.



Dava açılan isimler



İddianamede, bu nedenlerle sözde Sürgünde Kürdistan Parlamentosu kurucularının örgüt üyeliği suçundan yargılanması gerektiği belirtildi. İddianamede, cezalandırılması talep edilenlerin isimleri şöyle sıralandı:



“Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Nejdet Buldan, Nizamettin Toğuç, Ali Matur, Mehmet Ali Yiğit, Haydar Işık, Mehmet Taşkala, Ekrem Berkpınar, Felemez Başboğa, Zülküf Günay, Ali Haydar Celasun, Şengül Özbey, Aziz Doğan, Yaşar Kaya, Mahmut Kılınç, Elif Alataş, Şerafettin Kaya, Ahmet Turhallı, Ökkeş Kolusarı, Şemsettin Aktaş, İsmail Özden, Mesut Uysal, Abdurrahman Çadırcı, Yaşar Ertaş, İlknur Şen, Celal Özkan, Özcan Şen, Yusuf Serhat Bucak, Mehmet Sıraç Bilgin ve Ali Haydar Aslıyüce.”



15 yıl inteniyor



İddianamede, bu kişilerin, 5237 sayılı TCK'nın 314/1. maddesinde yer verilen ''silahlı örgüt kurma ve yönetme'' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Söz konusu kişiler hakkında ayrıca, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun, cezada yarı oranında artırım öngören 5. maddesinin uygulanması da istendi.



İddianame kabul edildi



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin kabul edildiği, sözkonusu isimlerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.