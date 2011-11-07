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Dünya

Sözde "soykırıma" destek vermemesini istediler PARİS (A.A)

07 Kasım 2011 15:26

-Sözde "soykırıma" destek vermemesini istediler PARİS (A.A) - 07.11.2011 - Fransa'da yayımlanan Marianne isimli dergi, iktidardaki Halk Hareketi Birliği'ne (UMP) üye milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının kabul edilmemesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin tekrar Senato gündemine alınmasına daha önce olduğu gibi yine destek vermemesini istediklerini yazdı. Sarkozy'nin davetiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda geçen hafta düzenlenen bir kahvaltıda, UMP milletvekillerinin, söz konusu tasarının yasalaşmasının Türk-Fransız ilişkilerine ve iş dünyasına zarar vereceği uyarısında bulunduğu kaydedildi. Yine aynı toplantıda, bu tür bir girişimin gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sarkozy'ye çok fazla oy getirmeyeceği bildirildi. Sarkozy'nin kahvaltıda, Erivan'da yaptığı konuşmada olduğu gibi, Senato'da bekleyen yasa teklifini yine savunduğunu yazan dergi, milletvekillerinin ise Fransa'daki Ermenilerin Sosyalist Parti'ye daha yakın olduğu gerekçesiyle bu teklifin kabul edilmesinin iktidar partisine çok fazla oy getirisi olmayacağı görüşünü dile getirdiğini bildirdi. Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı Francois Hollande'ın, Senato'da bekleyen yasa teklifinin kabul edilmesi için Ermeni diasporasına söz vermesinin ardından Sarkozy, Erivan'da yaptığı resmi ziyaret sırasında, daha önceki açıklamalarının tersine bu teklife artık sıcak baktığı mesajını vermişti. Senato, 4 Mayıs'taki oturumda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etmeyenlerin cezalandırılmasını öngören yasa teklifinin görüşülmesini reddetmişti.

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