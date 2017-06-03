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Sözcü'nün tutuklu muhabiri Gökmen Ulu: Bu kumpas da çöker...

"Haklılığımın verdiği bir özgüven içindeyim"

03 Haziran 2017 13:34

"FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu, cezaevinden mesaj gönderdi. "Hakikat topallayarak da olsa birgün mutlaka hedefine varır" diyen Ulu, "Bu kumpas da çöker, adalet er ya da geç tecelli eder" ifadesini kullandı.

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, dün (2 Haziran 2017) cezaevinde Gökmen Ulu'yu ziyaret etti. Sözcü'de yer alan habere göre Ulu, şunları söyledi: 

Ebedi önderimiz Atatürk'ün şu sözü çok değerli ve anlamlıdır;
“Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim.”
Ben de Mustafa Kemal'in takipçisi olarak bu düşünceye sarılıyorum. Masumiyetim çok net şekilde ortadadır. Buna rağmen en baştan belirttiğim gibi üzerime atılı iftira ve her türlü iddia hakkında yargıya hesap vermekten çekinmem. Yeter ki adil yargılama olsun! Üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü olsun. Tutukluluk cezaya dönüştürülmesin. Ne yazık ki verilen haksız cezalardan en fazla dışarıdaki eşler ve çocuklar mağdur oluyor. Aileme, ikinci ailem SÖZCÜ'nün tüm fertlerine ve tertemiz vicdanına güvendiğim yurtsever halkımıza başı dik, alnı ak bir insan olarak iyi durumda olduğumu bildirmek istiyorum. Zira haklılığımın verdiği bir özgüven içindeyim. Hakikat topallayarak da olsa birgün mutlaka hedefine varır. Bu kumpas da çöker, adalet er ya da geç tecelli eder.

Adalet, eşitlik, özgürlük, Cumhuriyet, demokrasi ve insan hakları temelinde onurlarını birleştirmiş halkımız olarak saygı, sevgi, birlik ve dayanışma içinde olmayı sürdürmeliyiz. Küresel tehditlere karşı da Türkiye'nin bütün renkleri olarak el ele vermeliyiz. Dilerim özgür dünyamıza en kısa zamanda kavuşuruz. Bizim hayalimizi, koca şairin yüreğimizde taşıdığımız şu ölümsüz dizeleri çok iyi özetliyor:

Yaşamak bir ağaç gibi
tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine
Bu hasret bizim
 

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