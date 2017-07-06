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Sözcü'nün tutuklu Haber Müdürü: Savcılarımızın emeğine yazık, FETÖ için kullanılacak zaman harcanıyor

CHP’li İbrahim Özdiş’ten Mediha Olgun’u cezaevinde ziyaret etti

06 Temmuz 2017 13:10

CHP'li İbrahim Özdiş  sözcü.com.tr Haber Müdürü Mediha Olgun'u tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Özdiş, Olgun'un, "Artık bir sona ulaşması gerekiyor. İstedikleri kadar soruşturabilirler. Bu sadece onlar için zamam kaybı olur ve FETÖ davalarında kullanılabilecek zaman bizim için harcanmış olur. Savcılarımızın hakimlerimizin de emeğine yazık. Ben artık çıkmak istiyorum" dediğini aktardı.

CHP Adana milletvekili Özdiş, 40 gündür Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sözcü Gazetesi İnternet Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mediha Olgun’u ziyaret etti.

CHP’li Özdiş, Bakırköy Cezaevi’ne giderek arkadaşımız Mediha Olgun’la görüştü.

Ziyaret çıkışı konuşan Özdiş “Mediha’yı sağlıklı ve moralli gördüm. Herkese selamı var” dedi ve Mediha’nın kamuoyuna iletilmek üzere şunları söylediğini anlattı “Ben hâlâ bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Yandaş basın hakkımızda o kadar çok haber yaptıki savcılık soruşturma başlatmak zorunda kaldı. Ama artık bir sona ulaşılması gerekiyor. İstedikleri kadar soruşturabilirler. Bu sadece onlar için zaman kaybı olur ve FETÖ davalarında kullanılabilecek zaman bizim için harcanmış olur. Savcılarımızın hakimlerimizin de emeğine yazık. Ben artık çıkmak istiyorum”

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