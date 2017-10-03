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Sözcü'nün imtiyaz sahibi Burak Akbay: Atatürkçü ve muhalif gazete çıkarmanın bedelini ödüyorum

"17-25 Aralık’a ait muhalif haberlerle suçlanıyorum"

03 Ekim 2017 10:20

19 Mayıs'ta FETÖ operasyonu düzenlenen Sözcü gazetesnin imtiyaz sahibi Burak Akbay, "Atatürkçü ve muhalif gazete çıkarmanın bedelini ödüyorum" dedi. Silahlı terör örgütü yönetmek iddiasıyla 30 yıl hapsi istenen Akbay, “FETÖ’cü hainlerle hiçbir ilgim yok. Bank Asya’da hesabım, ByLock’um yok. Sadece 17-25 Aralık’a ait muhalif haberlerle suçlanıyorum. Tescilli FETÖ’cüler dışarıdayken ben bedel ödüyorum” ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle: 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren'in hazırladığı iddianamede SÖZCÜ İmtiyaz Sahibi Burak Akbay hakkında “Silahlı Terör Örgütü Yönetmek ve Propagandası Yapmak” suçlaması yapıldı.

Akbay ise bu iddianameye yönelik şu açıklamayı yaptı: “FETÖ'cü hainlerle hiçbir ilgim yok. Bank Asya'da hesabım, ByLock'um yok. Sadece 17-25 Aralık'a ait muhalif haberlerle suçlanıyorum. Tescilli FETÖ'cüler dışarıdayken ben bedel ödüyorum. Silah nerede? Örgüt nerede? Bu deliller, belgeler nerede? SÖZCÜ'nün Atatürkçü çizgisi ortada.”

 

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