Sözcü'nün 'ilanla yolsuzluk' iddiasına Star'dan sert yanıt

Sözcü gazetesinin dünkü sayısının manşetinde yer alan “Okunmayan Star gazetesine ilanla para aktarıyorlar. Arkasındaki güç kim?” başlıklı haberine bugün sürmanşetten cevap veren Star'ın, “Yalanın Sözcü’sü” başlıklı haberinde ”Reklam almak için tehdit ve şantaja başvuran Sözcü gazetesi çaresiz kalınca Star’a dil uzattı. Reklamdan haksız yere büyük pay alan destekçilerinin sözcülüğüne soyunan gazetenin iddiaları yalan ve çarpıtmadan ibaret” ifadelerine yer verildi.

Star'ın tirajının düşük olmasına karşın hükümet baskısıyla özel sektör ve kamudan ilan topladığını ve tirajıyla orantısız bir reklam geliri elde ettiğini iddia eden Sözcü’nün dünkü manşetinde, "Satış ve okur erişiminde son sıralarda olan yandaş Star Gazetesi her ne hikmetse, devlet ve özel sektörden ilan almada ilk sırada!" ifadeleri yer aldı.

Sözcü’nün bu iddiasına, bugün sürmanşetten cevap veren Star gazetesi, suçlamaları reddetti.

Star gazetesinde, “Yalanın SÖZCÜ’sü” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

“Sözcü gazetesi, tamamen yalan, çarpıtma ve iftira üzerine kurulu rakamlarla STAR gazetesine saldırdı. Gazetelerin aldığı ilan rakamlarını çarpıtan Sözcü, STAR gazetesinin hak ettiğinden fazlasını aldığını iddia eden bir manşet yayınladı.

Haber tamamen yalandır. Gerçek bu değildir, Sözcü'nün haberi tamamen çarpıtılmış bilgilere dayanmaktadır. STAR gazetesi bu kampanyaya karşı hukuki yollara başvuracaktır.

Gerçek şudur...

‘İlan gelirleri listesi’nde eski kartel düzeni devam ediyor

Sözcü"nün haberine dayanak olan sütün santim esaslı liste çarpıtma ve yalandır, reklam gerçeğini ifade etmemektedir. Haberde ayrıca yüzlerce reklamverenin bulunduğu bir sistemde birkaç marka öne çıkartılarak ikinci bir çarpıtma yapılmıştır.

Gazetelerin aldıkları ilanların ölçümü yayınlanan sütün santimlerle değil, bu ilanların ücretinden oluşan gelirlere belirlenir.

Gerçek ilan sıralamasının belirleyen bu listedir ve orada rakamlar eski reklam düzeninin sürdüğünü göstermektedir. Bu listeye göre STAR hala, tirajının ve etkinliğinin hak ettiği sıranın altındadır. SÖZCÜ'nün sözcülüğünü yaptığı, hak etmeyenin en çok geliri elde ettiği geleneksel reklam düzeni ne yazık ki hala güçlü bir şekilde ayaktadır.

Reklam gelirlerine ilişkin şok edici gerçekler yarın STAR Gazetesi"nde yayınlanacak...

Amaç reklamvereni tehdit etmek

Geleneksel reklam kartelinin sözcülüğünü soyunan gazetenin amacı STAR gazetesinin ticari itibarını sarsmaktır. Reklamveren üzerinde kendi lehinde ve gazetemiz aleyhinde tehdit ve baskı oluşturmaktır. On yıllardır bildikleri ve uyguladıkları tek yöntem budur ve ne yazık ki şimdiye kadar bundan sonuç da aldılar. Yalancının, tehditçinin, şantajcının bundan sonra amacına ulaşıp ulaşamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Eski düzenin hegemonyası sürüyor

Medya dünyasındaki adaletsiz ilan ve reklam dağıtım düzeni devam etmektedir ve aralarından STAR'ın da bulunduğu yeni medya markaları bu düzenin mağduru olmaya devam etmektedir. 2013 Türkiye'sinde hala pastanın büyük kısmı eski düzenin markaları tarafından paylaşılmakta ve bu çarpık düzene isyan eden kurumlar ise mafyoz usullerle hedefe konulmaktadır.

‘Sözcü’nün ecele faydası yok, Bu düzen değişecek

Kartel düzeninin sözcülerine, eski medya düzeninin tetikçilerine ve karanlık dönemin bekçilerine rağmen bu düzen değişecektir. İlan ve reklam dağılımında sadece bizim değil bütün gazete ve televizyonların hak ettiğini alacağı, daha fazlasına göz koymayacağı ve elbette daha azına razı olmayacağı düzen kurulacaktır. Tehdit ve şantajla reklam alma dönemi bitecektir.

Korkunun ecele faydası yoktur... Yalanın, iftiranın ve eski kartelin sözcülerine rağmen bu düzen mutlaka değişecektir.