Sözcü'nün iddiası: Erdoğan Çin'de alternatif tıp uzmanlarına göründü

Uzakdoğu ziyareti kapsamında Çin'e giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın burada bir sağlık kontrolünden geçtiği iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın sindirim sistemiyle ilgili yaşadığı bir sorunu Çinli alternatif tıp uzmanları inceledi. Erdoğan, 2011 ve 2012'de bağırsaklarından iki ameliyat olmuştu.

Sözcü gazetesinin bugünkü (31 Temmuz 2015) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Uzakdoğu gezisinde gizlenen bir randevusu olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan, Çin ziyaretinde doktor kontrolünden geçti. Edinilen bilgiye göre bu randevu, alternatif tıpla ilgili oldu. Erdoğan’ın sindirim sisteminde yaşadığı sorunu Çin’li alternatif tıp uzmanları da inceledi.

28 Temmuz Salı günü başlayan ve 4 gün süren Çin-Endonezya ziyaretlerinde Erdoğan’ın saklanan bir randevusu olduğu anlaşıldı. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre Erdoğan Çin ziyaretinde doktor kontrolünden geçti. Ancak bu randevusu ile ilgili hiç kimseye bilgi verilmezken, geziye katılan gazetecilerden de saklandı.

20-25 cm alındı

Erdoğan, sindirim sisteminden yaşandığı rahatsızlık nedeniyle ilk ameliyatını 26 Kasım 2011’de İstanbul’da oldu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki operasyonla Erdoğan’ın bağırsaklarından 20-25 cm’lik bir bölüm alındı. Kanser iddiaları için o tarihte operasyonu yapan Prof Mehmet Füzün “Erdoğan kesinlikle kanser değil, çıkartılan polipler iyi huyluydu” bilgisini verdi.

Ameliyattan sonra Erdoğan hızlıca kilo kaybı yaşadı. İki buçuk ay sonra da Erdoğan’a ’tamamlayıcı’ ikinci bir ameliyat yapıldı. Bu defa yer olarak özel bir hastane tercih edildi. Ancak doktor ekibi birinci ameliyatı yapan kişilerden oluştu.