Sözcü yazarı Zeyrek: Kampanyada toplanan para devletin Osmangazi Köprüsü'nden 'geçmeyen araçlar' için ödediğinin yarısından daha az

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini 'hafifletmek' için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan kampanyada toplanan paranın, devletin Osmangazi Köprüsü'nden 'geçmeyen araçlar' için şirkete ödeyeceği paranın yarısından daha az olduğuna dikkati çekti.

Zeyrek, "Hekiminden hemşiresine, laboratuvar teknisyeninden hasta bakıcısına sağlık çalışanı sayımız, hastanelerimizin donanımı ne kadar iyi olursa olsun; Birinci boyutta, yani yayılmasını engelleme/hızını düşürme konusunda ipin ucunu kaçırırsak, hastaları tedavi etme sürecinde de tökezleyebiliriz." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Peki pratikte yayılmayı engelleyecek/yavaşlatacak, hastaneleri rahatlatacak önlemleri neden zamanında ve etkili bir şekilde alamıyoruz? Neden sadece çalışmayan nüfusu (65 yaş üstü ve 20 yaş altı) evde izole etme yolunu seçiyor, nüfusun beşte üçünü dışarıya çıkmak ve virüs tehlikesiyle her gün defalarca yüzleşmek zorunda bırakıyoruz?" ifadesini kullandı.

Zeyrek,"Umarım başta Türkiye olmak üzere medeni dünya Korona musibetinden dersler çıkarır, kapitalizm, neoliberalizm özeleştiri yapar. Aksi halde mikroplar tarihi biçimlendirmeye devam edecek." görüşünü savundu.

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