Sözcü'den sandığa gitmeyenlere: Akrep gibisin kardeşim

Sözcü gazetesi, Tayyip Erdoğan’ın halk oyuyla Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilmesinde oy kullanmayan yaklaşık 13 milyon seçmen için Nazım Hikmet’in “Akrep gibisin kardeşim” şiirini hatırlattı.

Sözcü, Nazım Hikmet şiiriyle oy kullanmayan seçmenlere seslendi.

"Cumhuriyet elden gidiyor, millet uyuyor" başlığıyla çıkan Sözcü gazetesi, yaklaşık 13 milyon seçmenin oy kullanmamasını eleştirdi.

Haberde, "Atatürk'ü silen Tayyip, şimdi de Anayasa'yı değiştirip Cumhuriyet'in taşlarını yerinden oynatacak. Bunun vebali sandıktan kaçanlarda" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinin haberi şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi için; 55 milyon 692 bin seçmenden, 41 milyon 283 bini oy kullandı... Yani 14 milyon 409 bin seçmen ya tatilde olduğu için, ya da seçimi boykot ettiği için oy kullanmaya gitmedi...

Bu da 12 yıldır Türkiye'de Atatürk değerlerini yerle bir eden Başbakan'a yaradı. Erdoğan'ı oyu düşmesine rağmen Çankaya Köşkü'ne taşıyıp tek adam yaptı. Şimdi Erdoğan yüzde 51'le bakın neler yapacak?

Anayasa'yı değişirip Başbakanlık sitemini getirecek. Tüm yetkileri alıp kuvvetler ayrılığını bitirecek.... Kürtlere taviz verecek bölünmeyi hızlandıracak. Laik Türkiye Cumhuriyeti ağır darbeler alacak..."

Nazım Hikmet’in “Akrep gibisin kardeşim” dizesiyle başlayan şiiri şöyle:

Akrep gibisin kardeşim,

Korkak bir karanlık içindesin

Akrep gibi.

Serçe gibisin kardeşim,

Serçenin telaşı içindesin.

Midye gibisin kardeşim,

Midye gibi kapalı, rahat.

Ve sönmüş bir yanardağ ağzı

Gibi korkunçsun, kardeşim.

Bir değil, beş değil,

Yüz milyonlarlasın maalesef.

Koyun gibisin kardeşim,

Gocuklu celep kaldırınca sopasını

Sürüye katılıverirsin hemen

Ve âdeta mağrur,

Koşarsın salhaneye.

Dünyanın en tuhaf

Mahlukusun yani,

Hani şu derya içre olup

Deryayı bilmeyen

Balıktan da tuhaf.

Ve bu dünyada, bu zulüm

Senin sayende.

Ve açsak, yorgunsak,

Alkan içindeysek eğer

Ve hâlâ şarabımızı vermek için

Üzüm gibi eziliyorsak

Kabahat senin,

Demeğe de dilim

Varmıyor ama

Kabahatin çoğu senin,

Canım kardeşim!