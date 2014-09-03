Sözcü'den Necdet Özel'e: Ya tam konuş, ya hiç konuşma

30 Ağustos resepsiyonunda çözüm süreciyle ilgili olarak önce “kırmızı çizgilerimiz aşılırsa, TSK gereğini yapar”, daha sonra ise “Hakkımı doldurdum, 1 yıl konuşmam artık” diyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’i eleştiren Sözcü gazetesi, manşetten verdiği haberinin başlığında “Paşa, kimden korkuyorsun!” diye sordu.

Sözcü’nün haberinde “Önce ‘Kırmızı çizgilerimizi aştırmayız’ diyorsun, sonra ‘Bir sene konuşmam’ deyip geri çekiliyorsun. Ya tam konuş, ya hiç konuşma” denildi.

Haberde, “İktidarla 3 yıldır uyumlu çalışan Orgeneral Özel, 30 Ağustos davetinde PKK açılımı için ‘Hükümetin yol haritasını bilmiyoruz’ itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Önceki gün de ‘1 sene konuşmam artık. Hakkımı kullandım’ diyerek herkesi şaşırttı” denildi.

Sözcü’nün haberinde, “Özel’in bu geri adımı kafa karıştırdı. Vatandaş, ‘Paşa, niye ‘Artık konuşmam’ diyorsun. İktidardan uyarı mı geldi? Çık demokratik hakkını kullan, bir itirazın varsa söyle. Fırça atan olursa da, çeker gidersin. Makamlar ebedi değildir’ diyor” ifadelerine yer verildi.