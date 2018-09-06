Sözcü'den Milli Eğitim Bakanı'na: Açılım yüzünden kaldırılan Andımız yeniden okunsun

Sözcü gazetesi, beş sene önce kaldırılan Andımız'ın tekrar okunması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulundu. Gazete, "Açılım yüzünden kaldırılan Andımız yeniden okunsun" manşetiyle (6 Eylül 2018) çıktı.

"Çocuklarımız vatan, millet, Atatürk ve insan sevgisini haykırsın. Atatürk'ün mirası yaşasın" denilen söz knousu haberde öte yandan şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta yönetmelik yayınladı. Ulusal bayramalrın okullarda kutlanmasının ve Atatürkçülük'ün derslere girmesinin önünü yeniden açtı. Olumlu karşılanan bu adımların ardından sırada Andımız var.

Çağrıya kulak verin

Şimdi Bakan Ziya Selçuk'a Andımız için çağrı yapılıyor. Vatandaş, 'Atatürk'ün 80 yıllık mirası olan ve 2013'te açılım uğruna kaldırılan Andımız okullarda yeniden okutulsun. Madem açılım bitti, andımız geri dönsün' diyor."

2013 yılında Başbakanlık görevindeyken Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Demokratikleşme Paketi’nde Andımız'a yönelikte bir madde çıkmış, Andımız uygulaması önce ortaokullarda ardından ilkokullarda tamamen kaldırılmıştı.

Erdoğan, "Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz. Geç de olsa andımız uygulamasını kaldırdık, geri kalmış ülke görüntüsünün önüne geçtik. Biz kader ortaklığı yapmış bir kadroyuz" açıklamasında bulundu.

Öğrenci andı

Türküm, doğruyum, çalışkanım.

İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

Ey büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!