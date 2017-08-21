Sözcü'den 'FETÖ ile ilgili haber yapmadı' yanıtı: Adama gülerler

19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonu düzenlenen Sözcü gazetesi, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 'haber yapmadı' iddialarına yanıt verdi. Gazete manşetinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce yaptığı haberleri derledi. 24 Şubat 2016'da yapılan "Paralel yapı silahlı bir terör örgütüdür" başlığıyla yayımlanan bir haberi değerlendiren Sözcü, "Bunu yazan Sözcü mü FETÖ'cü? Adama gülerler" tepkisini gösterdi.

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

İlk günden bu yana Fetullah’ın ipliğini pazara çıkaran SÖZCÜ, onun kurduğu alçak örgütle ilgili 17-25 Aralık’tan sonra 1.500’e yakın haber yaptı. Bu kadar haberi yandaşlar bile yazmadı. Arşiv ortada, hodri meydan...

FETÖ'cü polis-savcı-hakim üçgeninde tezgahlanan davalara herkes alkış tutarken, SÖZCÜ “Bu kumpastır” dedi, aydınlarına, ordusuna, ülkesine sahip çıktı. Yıllarca FETÖ tehdidini yazan tek gazete oldu. Buna rağmen SÖZCÜ'ye “17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'yü eleştiren haber yapmadı” iftirası atıldı. İşte milat bir yana, kanlı kalkışmadan sadece 6 ay önce, örgütün sinsi yöntemlerini, 1 dolarlarını, para havuzlarını yazdığımız binlerce haberimizden birkaçı…

Tarih: 1 Ocak 2016

SÖZCÜ, kumpas davasının savcısı Cihan Kansız'ın kaçışını “Paralel savcı kaçtı” başlığıyla duyurdu.

Tarih: 4 Ocak 2016

FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'nin hazırladığı rapor, “Cemaatin kredi kartlarından Gülen'e 1 milyon lira gitmiş” başlığıyla haberleştirildi. Haberde, terör örgütünün bankası üzerinden yapılan para akışınına dair detaylı bilgiler yer aldı.



Tarih: 5 Ocak 2016

2010'daki KPSS sorularının FETÖ ile bağlantılı Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği üzerinden, terör örgütü üyelerine dağıtılmasını SÖZCÜ manşetine böyle taşıdı.

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