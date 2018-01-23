Sözcü'den Fehmi Koru'ya çağrı: Davamız bugün, gel, bildiklerini anlat

Sözcü gazetesi, bugün görülecek 'Sözcü Davası' için Fehmi Koru'ya duruşmaya katıl çağrısı yaptı.

Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay, Sözcü iddianamesinin Fehmi Koru ve Hüseyin Gülerce’nin beyanlarına dayanarak hazırlandığını söylemişti. Akbay, “İddialar ve suçlamalar uzun süredir planlananan bir kumpasın parçasıdır. Hakkımdaki yalan iddiaların kaynağı Fehmi Koru adlı şahsın takma isimle yazdığı absürt köşe yazısıdır. Amaç Atatürkçü çizgideki bir gazeteyi ve şahsımı yok etmektir. Bu FETÖ'nün oluşturduğu kumpas türlerinden biridir" demişti.

Gazetenin ilk sayfasından yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

"Sözcü Davası'nın 1 numaralı tanığı Fehmi Koru geçen duruşmaya gelmedi. Polis, adresinde bulamadı. Oysa Koru, toplantılarda boy gösteriyor. Kendisine çağrımız... Çağlayan'daki 37. Ağır Ceza'da bugün saat 9.30'da görülecek duruşmaya gelip bildiklerini anlatsın, herkes gerçekleri öğrensin. "