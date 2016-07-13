Sözcü'den Erdoğan'a: Putin'den özür dileyeceğine Esad'dan dile, 3 milyon Suriyeli evine dönsün!

Sözcü gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rus Su-24 uçağının pilotunun ölümü için Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin'e yazdığı 'özür' mektubuyla ilgili olarak, "Putin'den özür dileyeceğine Esad'dan dile, 3 milyon Suriyeli evine dönsün" dedi.

Gazetenin manşetinde yer alan haberde, "İsrail ve Rusya krizlerini, 'özür dileyip' çözen Erdoğan, Suriye'ye karşı da yumuşarsa Türkiye büyük bir yükten kurtulacak. Herkes huzur bulacak" dendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "TOKİ'nin elinde boş konutlar var. Biz nasıl Ahıska Türklerine Erzincan'da konutlar verdiysek, ki onlar bunu taksitlendirdiler ve ödeyecekler, biz bunlara da belirli bir iskân ve istihdam politikası uygulamak suretiyle aynı şeyi yapabiliriz" açıklamasının da eleştirildiği haberde ayrıca, "Erdoğan iç savaştan kaçan 3 milyon Suriyeliyi oy deposu olarak gördüğü için onları Türk vatandaşı yapacak. Üstelik TOKİden ev bile vereceğini söyledi. Milyonlar tepkili. Oysa atılması gereken adım çok basit. Nasıl ki turizm can çekişiyor diye Putin'den özür diledi. ardından Rus turist yağdı. 'Esed' dediği Esad'la arayı düzeltirse, milyonlarca Suriyeli mültecinin, vatanına geri dönmesi için kapı aralanır" ifadelerine yer verildi.