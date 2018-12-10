Sözcü yazarları hakkında iddianame (2)

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında \"Silahlı terör örgütü (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aralarında Uğur Dündar ve Saygı Öztürk\'ün de bulunduğu 5 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ soruşturması kapsamında Sözcü Gazetesi\'nin yazarları ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, yazar Necati Doğru ve yazar Emin Çölaşan hakkında 61 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, 5 şüpheli hakkında \"FETÖ\'ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, geçtiğimiz yıl aralarında gazetenin sahibi Burak Akbay\'ın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görüldüğü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. İddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma, 18 Ocak\'ta görülecek.

DÜNDAR VE ÖZTÜRK\'E TAKİPSİZLİK

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında Sözcü Gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Saygı Öztürk ile birlikte Kamil Elibol, Nil Soysal, Gökhan Güllühan hakkında ise takipsizlik kararı verildi.