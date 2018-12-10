Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 'FETÖ'ye yardım' suçlamasıyla hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcü gazetesi çalışanlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada 5 isim hakkında hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamede gazetenin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu kişiler 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'le suçlandı.

Başsavcılık hazırladığı iddianamede 5 kişi için 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi.