Sözcü yazarı:Sayın MÜSİAD, 4.30'dan köpüksüz dolar almak isteyenler nereden alabilirler?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın 'Bütün dünyanın parmakla gösterdiği bir ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz' açıklamasını hatırlatarak, "Dünya parmağı ile Türkiye'yi işaret ediyor; “Bu ülkenin bize 466 milyar dolar borcu var!” diyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yazar, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ın 'Kurda maksimum seviye 4.30… Bunun üstü köpük!' açıklamasına "Köpükmüş!" diyerek, " Sayın MÜSİAD, 4.30'dan köpüksüz dolar almak isteyenler nereden alabilirler? İşaret parmağı ile gösterirseniz, seviniriz. Lütfen orta parmağı gösterip “Boş konuşuyorsun” demeyiniz. Zira siz söylediniz!" diye yazdı.

Yazar Muratoğlu'nun "Parmakla gösterilen ibretlik ülke!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Bütün dünyanın parmakla gösterdiği bir ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz” dedi. Tabii hangi parmakla gösterdikleri de önemli! Başparmağın değişik manaları vardır. Romalılar için ölüm, kalım meselesidir. Yandaş için yukarı doğru hamle, ihale tamamdır. Aşağı doğru olunca ihale patlamıştır. Konu, Türkiye ekonomisi ise başparmak aşağıya… Yukarı kaldırana pek rastlanmadı son zamanlarda..

Orta parmak, dilsiz alfabesinde “Boş konuşuyorsun” anlamındadır. Farklı anlatımları da mevcut batıda… Yüzük parmağı, “Anlaşalım mı?” demek… Lakin göstermesi zor…

Eğer yüzük parmağını gösterdiğinizde karşı taraf orta parmağını gösteriyorsa, akabinde “Boş konuşuyorsun” diyor, anlaşma yatıyor. Kredi istediğimizde sıkça bu ikili aynı sırayla karşımıza çıkıyor!

Serçe parmak, iddiacı kimliğin kanıtı… “Var mısın 2023 hedefleri tutacak, gelirimiz kişi başı 25 bin dolar olacak!” diyen biri bu parmağı gösteriyorsa fırsatı kaçırmayın… Halay çekmek istiyor da olabilir. Hemen atlamayın!

İşaret parmağına gelince… Hastanede “Sus” demektir ki en anlamlısı budur bence! “Parmakla gösterme, ayıptır” der büyükler… İşaret parmağı bize dönükse, ibret için gösteriyorlardır boşuna sevinme. Bak nereden nereye geldi koca ülke!

Dünya parmağı ile Türkiye'yi işaret ediyor; “Bu ülkenin bize 466 milyar dolar borcu var!” diyor. Aldığı borcu boşa harcadı, parayı betona gömdü, tüketime aktardı, yandaşa dağıttı, ihale verdi, lüks harcamalar yaptı… Şimdi ekonomisi yan yattı. Ekonomisi dünyanın en kırılganı… Kim? Aha işte bu ülke!

Parası en hızlı değer kaybeden, faizleri en hızlı yükselen, enflasyonu dünyada ilk beşe giren, cari açık veren, seçimler için bütçeyi tarumar eden, her geçen gün daha da fakirleşen ülke hangisi? Türkiye! Ayıptır ama yapma… Parmakla gösterme…

“Parmakla göstermek”, “sayısı az” anlamına da gelir. Buyrun size Venezuela, Suriye, Kuzey Kore… Hepsi parmakla gösteriliyor. Gelecek kuşaklar ders çıkartsın isteniyor.

Sen parmakla gösterildiğini sanırsın, ufak nüansı kaçırırsın. O parmak sana doğru hafifçe sallanıyorsa, anlamı bambaşka… Daha 2 gün önce Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, İsrail Türkiye'ye parmak salladı… Tehdit etti! ABD'de destek verdi. Türkiye ne hale geldi?

Yakında dolar için bir elin parmakları da yetmeyecek. Fiyatı nasıl gösterilecek? Köpükmüş! MÜSİAD Başkanı köpürttü; “Kurda maksimum seviye 4.30… Bunun üstü köpük!” diye övündü.

Sayın MÜSİAD, 4.30'dan köpüksüz dolar almak isteyenler nereden alabilirler? İşaret parmağı ile gösterirseniz, seviniriz. Lütfen orta parmağı gösterip “Boş konuşuyorsun” demeyiniz. Zira siz söylediniz!"