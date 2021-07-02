Sözcü yazarından zamlara tepki: Milletin sinirden parmağını prize sokası, kendini elektriğe kaptırası geliyor, lakin geride kalanlara kol gibi fatura gelir

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara tepki gösterdiği bugünkü yazısında, “Milletin sinirden parmağını prize sokası, kendini elektriğe kaptırası geliyor. Lakin geride kalanlara kol gibi fatura gelir… Onları da yakarım diye cesaret edemiyor! Peki, bu zamlar halkımızı yıldırır mı? Sanmam! Sorsak Türkiye artık dünya devi! Herkesçikler kıskanıyor bizi… El alemin de çok umurundaydı ya bizim memleketin ekonomik hali…” ifadelerini kullandı.

“Almanı, İtalyanı, Amerikalısı, ‘Biz neden bu kadar söğüşleyemiyoruz halkımızı?’ diye kıskanmasın mı? Yunanistan bile batarken bu kadar zam yapmadı! ‘İktidarda bulunduğumuz 19 yıl boyunca şunları yaptık!’ Sanki başkası gelse boş oturacaktı. Dünyada Türkiye'yi ekonomide geçmeyen ülke kalmadı!” diyen Muratoğlu devamında şunları kaydetti:

“Elektrik kullanmadan insan gibi yaşayamayacağımıza göre artık hepimiz dünden daha fakiriz… Bir ihtiyacımızı karşılayacağımıza faturalara daha çok para ödeyeceğiz… Soran olursa, enflasyonla mücadele ediyoruz deriz.

Kendilerinden başka kimseye faydaları yok. Bir grup mutlu insan onlar… Türkiye gerçeklerine çok uzaklar. Sarayın duvarları yükseldikçe sokakları göremiyorlar. Ya değişeceğiz ya da sefillik kaderimiz…”

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