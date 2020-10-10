Sözcü yazarından iktidara: Türkiye, aydınlık bir gelecek arzuluyorsa başta Ankara Gar Katliamı olmak üzere bütün karanlık olayların defterlerini açmak zorunda

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, IŞİD'in canlı bomba eylemiyle 103 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Garı Katliamı'nın 5. yıl dönümünde kaleme aldığı yazısında iktidara, "Türkiye, aydınlık bir gelecek arzuluyorsa başta 107 canımızı kaybettiğimiz o kara gün olmak üzere bütün karanlık olayların defterlerini açmak ve cesurca konuşmak zorundadır" çağrısında bulundu.

Zeyrek, "IŞİD'in ve PKK'nın o dönemde estirdiği terörün yarattığı korku ortamını, terör grupları için yolgeçen hanına dönen güney sınırlarımızı, “özerklik ilanı” adı altında işgal edilmeye çalışılan kentlerimizi, bombalı saldırılarda kaybettiğimiz insanlarımızı, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizi kim unutabilir ki?" diye sordu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.