Sözcü yazarından Erdoğan’ın “Şu anda açıklamayacağım” dediği enerji açıklamasına: Ona küçük sürprizler yapın felsefesiyle mi ilerlemeye çalışıyor, çok tatliş

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda ‘bu da nereden çıktı' diyeceksiniz” açıklamasını, “Ona küçük sürprizler yapın felsefesiyle mi ilerlemeye çalışıyor. Çok tatliş ama müjdeler eve gelen elektrik faturasını azaltmıyor” diyerek eleştirdi.

Şimdiye kadar birden fazla kez yapılan yerli otomobil, Kanal İstanbul, Karadeniz’de doğalgaz rezervi açıklamalarını hatırlatan Muratoğlu, “Yeni bir şeyler söylemek lazımdı” dedi. Erdoğan’ın gizem yarattığını ifade eden Muratoğlu, şunları kaydetti:

“Ona küçük sürprizler yapın felsefesiyle mi ilerlemeye çalışıyor. Çok tatliş ama müjdeler eve gelen elektrik faturasını azaltmıyor. Öyleyse kurban olayım müjde vermesin artık! Her müjdenin sonu daha kötüye gidiyor. Hesap bize kitleniyor. Hele ‘bu da nereden çıktı’ diyeceksek onu her gün markette fiyatlara bakarken diyoruz zaten.

Kötü yönettiğin belli olmasın diye ortalığa umut saçarsın, sayılarla oynarsın, hesaplama yöntemlerini değiştirir öyle yayınlarsın. Tamam da günün sonunda vatandaş evine gidince, bakınca cebine, oturunca sofraya, umut karın doyurmuyor netice itibarıyla verdiği müjde…”

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