Sözcü yazarından Erdoğan’ın “Şu anda açıklamayacağım” dediği enerji açıklamasına: Ona küçük sürprizler yapın felsefesiyle mi ilerlemeye çalışıyor, çok tatliş

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda ‘bu da nereden çıktı' diyeceksiniz” açıklamasını, “Ona küçük sürprizler yapın felsefesiyle mi ilerlemeye çalışıyor. Çok tatliş ama müjdeler eve gelen elektrik faturasını azaltmıyor” diyerek eleştirdi.
Şimdiye kadar birden fazla kez yapılan yerli otomobil, Kanal İstanbul, Karadeniz’de doğalgaz rezervi açıklamalarını hatırlatan Muratoğlu, “Yeni bir şeyler söylemek lazımdı” dedi. Erdoğan’ın gizem yarattığını ifade eden Muratoğlu, şunları kaydetti:
“Ona küçük sürprizler yapın felsefesiyle mi ilerlemeye çalışıyor. Çok tatliş ama müjdeler eve gelen elektrik faturasını azaltmıyor. Öyleyse kurban olayım müjde vermesin artık! Her müjdenin sonu daha kötüye gidiyor. Hesap bize kitleniyor. Hele ‘bu da nereden çıktı’ diyeceksek onu her gün markette fiyatlara bakarken diyoruz zaten.
Kötü yönettiğin belli olmasın diye ortalığa umut saçarsın, sayılarla oynarsın, hesaplama yöntemlerini değiştirir öyle yayınlarsın. Tamam da günün sonunda vatandaş evine gidince, bakınca cebine, oturunca sofraya, umut karın doyurmuyor netice itibarıyla verdiği müjde…”
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Erdoğan ne demişti?
"NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için gittiği Belçika'dan dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlamış; enerjiyle ilgili şu sözleri kaydetmişti:
"Dünyada bir enerji sıkıntısı yaşanırken liderlerin Türkiye'ye ziyaretleri, bunların hepsini bir araya getirecek olursak Türkiye’nin 'enerji hub'ı olma hedefi vardı, bu hedefte mesafenin azaldığını söyleyebilir miyiz?" sorusunu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı?' diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız."
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