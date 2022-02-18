Sözcü yazarından CHP’nin afişine tepki: Başımıza “solcu Goebbels'ler” mi getireceksiniz?

Sözcü yazarı Soner Yalçın CHP’nin “Telafi edeceğiz Kaybettiğini Yerine Koyma Vakti “Sorulamayacak Sorular Kanunu” çıkacak. İnsan Haklarını İhlal Eden Her Soru Kanunla Yasaklanacak” yazılı afişine tepki gösterdi. “Soru sormakla ilgili yasaklayıcı kanun çıkarmak da nedir?” diyen Yalçın, “Kusura bakmayınız: Başımıza “solcu Goebbels'ler” mi getireceksiniz? Goebbels, “Sorulamayacak Sorular Kanunu'nu ben niye düşünemedim” diye mezarında ters dönüyordur herhalde!” dedi.

“Benzetme için lütfen kızmayınız. Kimin aklından çıkıyor böyle tuhaf yasa teklifleri, afişler?” diye soran Yalçın, şu eleştirilerde bulundu:

“Bırakın artık ‘doğru soru şudur’, ‘yanlış soru şudur’ kafasını! Bırakın insanlar özgürce sorsun, konuşsun, yazsın… Ülke yasaklardan bıktı. Ülke cezalardan bıktı. İnsanlar nefes alamıyor. Ülke hapishaneye döndü. CHP ise, halkın karşısına ‘Sorulamayacak Sorular Kanunu’ ile çıkıyor. Bravo! Böyle vaat görülmedi! Halk bunu bekliyordu zaten! Şaka mısınız… ‘Biz öyle anlaşılmak istenmedik’ demeyiniz lütfen. ‘Biz onu demek istemedik’ demeyiniz lütfen. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşenir. Ne demek istiyorsanız açık yazın afişinize! Böyle genelleme olur mu?”

“Ne saçma- sapan işlerle/ propaganda ile uğraşılıyor? Bu 'değerli fikirler' CHP'den mi çıkıyor, yoksa reklam şirketlerinden mi? Farklı olmayı- görünmeyi yaratıcılık sanıyor kimi aklı evveller/sivri akıllılar?” diyen Yalçın, “Siyasi kampanyalara reklamcı sokmayınız. Bunların halktan kopuk özenti ithal sloganlarından-kampanyalarından gına geldi artık. Yazık etmeyiniz Kemal Kılıçdaroğlu'na…” görüşünü aktardı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.