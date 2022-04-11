Sözcü yazarından “Bu ülkede herkesi doyuran bir tarım sektörü var” diyen Tarım Bakanı’na: Bu yüzden mi 126 ülkeden ürün satın alıyoruz?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, “Bu ülkenin çocukları da dahil yediden yetmiş yediye herkesi doyuran bir tarım sektörü var” diyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, “Bu yüzden mi 126 ülkeden ürün satın alıyoruz?” diye sordu.

TRT Haber'in canlı yayınına katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım sektörüne ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş; “Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok” ifadelerini kullamıştı. Kirişçi, “Bu ülkenin çocukları da dahil yediden yetmiş yediye herkesi doyuran bir tarım sektörü var Güçlü bir gıda sektörümüz var. Bu memleketimiz 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla bir yoklukla hiç tanışmadı” demişti.

Sözcü yazarı Turan, bugünkü yazısında Bakan Kirişçi’ye şu soruyu yöneltti:

“Bu yüzden mi 126 ülkeden tarım ürünleri satın alıyoruz? Bu yüzen mi Hollanda ve Bulgaristan'dan ayçiçeği… Fransa ve Danimarka'dan arpa… Rusya'dan buğday, pirinç ve mısır… Ukrayna'dan buğday… ABD'den pirinç… Kanada'dan mercimek… Meksika, Hindistan, Kanada ve Arjantin'den kuru fasulye… Meksika ve Hindistan'dan nohut ithal ediyoruz?”

“Şaka değil, 126 ülke bize tarım ürünü satıyor” diyen Turan, “Çiftçimize destek olacağı yerde, yabancı ülkelerden ithalat yaparak üreticileri ezen eski Tarım Bakanı Pakdemirli ‘Paramız var ki alıyoruz!’ demişti… Yeni Bakan Vahit Kirişçi de mi aynı kafada? O da mı ‘Paramız var ki, ithalat yapıyoruz’ diye düşünüyor? Savaş dünyayı sararsa, paramız olsa da gıda ürünü satın alamayız! Bu nedenle devlet olarak çiftçiye her türlü desteği sağlayıp, kendi kendimize yeter hale gelmemiz şart!” sözlerini kaydetti.

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