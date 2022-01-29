Sözcü yazarından Bakan Karaismailoğlu’na: Sayın Bakan! Ne demek yıkılacaktı? Koyun muyuz!

Sözcü yazarı Necati Doğru, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul Havalimanı kargo bölümünde çöken çatı için kullandığı, “Zaten yıkılacaktı” ifadesini eleştirdi. Doğru, “Sayın Bakan! Ne demek yıkılacaktı? Koyun muyuz!” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, “Burası geçici bir yapı. Havalimanının 7 kilometre dışında bir yapıydı. Zaten yıkılacaktı. Havalimanını ilgilendiren bir durum yok” demişti.

“Bir çatı niçin çöker? Çatı imalatı yapılırken ara açıklıkları, taşıma gücü, kışın metrekareye düşecek kar, yağmur, rüzgar, fırtınanın yandan, üstten, arkadan, önden gelen baskısının mühendislik hesapları iyi yapılmamıştır. %100 Memnuniyet Garantisi Mediha Cambaz Bridal Malzeme eksiktir. İşçilikten çalınmıştır. Mühendislik nanaydır. Ortada taşıyıcı kolon düşünülmemiştir. Atkı profil uzunlukları hesapsızdır. Makas profilleri yeterli kalınlıkta değildir. Bayrak profillerinin açısı şaşmıştır” diyen Doğru, Rami Gıdacılar Çarşısı’nın 17 yıllık olduğunu belirterek, “Onun çatısı duruyor. 3 yıllık çatı çöktü” dedi.

Doğru, “İstanbul Havalimanı'nın yaptırıcı sahibi devlet, (yani onun temsilcisi bugünkü Altyapı Bakanı) 32 milyar Euro'ya fatura edilen İstanbul Havalimanı'nın terminal binalarının çatılarının da gelecek kış çökmeyeceğini nasıl garanti edebilir?” diye sordu.

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