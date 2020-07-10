Sözcü yazarından Bakan Albayrak’a: Sınav bitince ekonomi ayaktaysa pastayı yollarım!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde iki yılını dolduran Berat Albayrak'a seslenerek, 2 yıl önce bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirildi. Kendisi ile beraber ülke ekonomisi tek bir iyi gün görmedi ki! Kutlu olsun diyeceğim ama sınav vermeye devam ediyoruz kusura bakmasın. Sınav bitince ekonomi ayaktaysa pastayı yollarım!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Bunca zorluğa rağmen yılmadan elini taşın altına koyup, uğraşıp, didinen insanlar var bu ülkede… Küçük ve orta boy işletmeler… Kısaca KOBİ'ler. 250 veya daha az kişinin istihdam edildiği, yıllık net satışı 40 milyon liranın altında olan iş yerleridir. Ülke ekonomisinin direğidir. Zira işleri pek istedikleri gibi gitmiyor. Türkiye'de kayıtlı her 100 çalışanın 77'si, kayıtsızları da katarsak 90'ını KOBİ'ler istihdam ediyor. Ülkede imalatın tamamına yakınını KOBİ'ler yapıyor, büyük fabrikalarda bu parçalar birleştiriliyor. Ya ihracat? Yüzde 63'ü KOBİ'lerden yola çıkıyor. Kısaca KOBİ'leri dinleyip Türkiye'nin nabzını tutabilirsiniz. Ben dinledim, işler felaket!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Açıklanan resmi verilere göre küçük ve orta boy işletmelerin haziran başı itibarıyla kredi borcu 806 milyar liraya yükseldi. Böyle bir rakamın böyle bir ortamda işletmeler tarafından ödenme ihtimali var mı? Yapılandırma izni veriliyor ancak her seferinde borç daha da artıyor!" ifadesini kullandı.

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