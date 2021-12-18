Sözcü yazarından AKP'li Faruk Gökkuş'a Türkan Saylan tepkisi: Keşke binde biri kadar faydanız olsa!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İBB Meclisi'nde AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un Türkan Saylan'a yönelik ifadelerini eleştirdi. Zeyrek, "Keşke Türkan Saylan'ın bir hekim olarak, bir eğitim gönüllüsü olarak yaptıklarının binde biri kadar faydanız olsaydı bu ülkeye. O zaman utanırdınız bu sözleri söylediğinize!” dedi.

Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye meclisinde AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Türkan Saylan için “Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir. AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılamayacaktır” gibi abuk sabuk sözler etmiş.

O sözleri dinlerken aklıma FETÖ'cü polis ve yargı mensuplarının kanser hastası Türkan Saylan'ın evine operasyon yaptığı, polislerden önce gazetecilerin kapıya dayanıp gözaltı haberleri verdiği o kara gün geldi.

“Demek ki Türkan Saylan ortak düşmanmış” dedim kendi kendime. Bu bölücü söylemin sahibine sadece şunu söyleyeceğim:

“Keşke Türkan Saylan'ın bir hekim olarak, bir eğitim gönüllüsü olarak yaptıklarının binde biri kadar faydanız olsaydı bu ülkeye. O zaman utanırdınız bu sözleri söylediğinize!”