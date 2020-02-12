Sözcü yazarından AKP’li Burhan Kuzu’ya ‘Zindaşti’ sorusu: Sizin yerinize bir gariban vatandaşın ismi geçse şimdi ne olmuştu?

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve hakkında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “FETÖ üyeliği” suçlamaları da bulunan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tutuklandıktan sonra tahliye edilmesi kamuoyunda tartışılırken HSK da görevlendirdiği müfettişlerce hâkim ve savcıların ifadelerini aldı. İfadelerde sır tahliyeye ilişkin detaylar ortaya çıkarken, Burhan Kuzu’nun baskı kurduğu iddiası da yer aldı. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek iddialara ilişkin hem Burhan Kuzu'nun hem de hükûmetin sessizliğini koruduğunun altını çizdi. Zeyrek, Burhan Kuzu'yu aradığını ancak ulaşamadığını da yazdı.

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Zeyrek, "Konuyla ilgili dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş. Büyük ihtimalle yakında ilgili hâkimin Yargıtay'da yargılanmasına başlanacak. İşin yargı mensuplarıyla ilgili boyutunda bunlar olurken insan ister istemez Burhan Hoca ile ilgili iddialar konusunda da gelişme bekliyor. Ya bu ifadeleri veren hakim savcılar Burhan Hoca'ya iftira ediyor ya da Burhan Hoca gerçekten işin içinde. Telefon görüşmeleri, HTS kayıtları, buluşmalar vs tespit edilmeyecek şeyler değil. En azından Burhan Hoca'ya bu iddialar sorulursa kendisinin penceresinden olayın nasıl göründüğü ortaya çıkar." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Fakat heyhat! Ne Burhan Hoca konuşuyor ne hükümet. Ne de gereği yapılıyor. Kendisini aradım ama ulaşamadım. Ulaşsaydım kendisine 'Burhan Hocam, sizin yerinize bir gariban vatandaşın ismi geçse şimdi ne olmuştu?' diye soracaktım" ifadesini kullandı.

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