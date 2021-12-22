Sözcü yazarı Zeyrek: Züğürdün vergisi, zenginin faizini ödeyecek!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, yeni açıklanan finansman modelinin "kura endeksli gizli faiz" olduğunu söylerken, "Züğürdün vergisi, zenginin faizini ödeyecek!" dedi.

Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Paranızı bir bankada vadeli mevduatta tutarsanız, size ödenecek faiz o bankanın kasasından çıkar. Hükümetin yeni uygulamasında ise kur artışına bağlı olarak ortaya çıkacak gizli faizi Hazine ödeyecek. Bunun adı 'Bankada parası olana hazine garantili kur farkı faizi'dir. Peki Hazine bu farkı ülkeyi yönetenlerin hesabından mı ödeyecek?

Hayır! O gizli faiz, sizin bizim yani vatandaşın vergileriyle oluşturulan bütçeden çıkacak.

Daha da açık söylemek gerekirse bankada parası dahi olmayan züğürdün vergisiyle, parasını bankada tutan zengine 'gizli faiz' ödenecek. 'Zenginin malı züğürdün çenesini yorar' derler ya… Artık yeni düzende bu atasözüne yenisini eklemek gerek: 'Züğürdün vergisi, zenginin faizini öder'."

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