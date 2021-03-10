Sözcü yazarı Zeyrek: “Umudun var mı” diye sorarsanız, “Bakan Gül'e bıraksalar olurdu” derim

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin olarak, "Umudun var mı' diye sorarsanız, 'Bakan Gül'e bıraksalar olurdu' derim" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "Bakan Gül, hukukun üstünlüğüne inanan, yargının yanlış uygulamalarından rahatsız, yanlışları düzeltmeye çalışan bir hukukçu olduğunu biliyorum. O nedenle mensubu olduğu iktidarın insan hakları konusundaki olumsuz karnesine rağmen Gül'ün samimi olduğuna inanıyorum. Yayın sırasında söylediği 'Eksikler yok mu? Yok deseydik bu reforma girmezdik. Elbette eksiklikler var' ifadesini de bu samimiyetinin göstergesi olarak aktarmak istiyorum. Keşke uygulamada da öyle olsa, keşke adalet müessesinin en üst seviyesinde bulunan insanın bu tespitine bütün yargı mensupları uysa ve biz bu çifte standartlı uygulamalara şahit olmasak." değerlendirmesini yaptı.

Zeyrek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Keşke, işin sonunda Bakan Gül'ün arzusu gerçekleşse, İHEP'te tarif edildiği gibi “güvenlikçilerin” değil “özgürlükçülerin” dediklerinin yaşandığı, Türkiye'nin uluslararası toplumun bir parçası olduğu, hukuki taahhütlerini yerine getirdiği, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini yücelttiği 'yeni bir dönem'e girebilsek. 'Umudun var mı' diye sorarsanız, “Bakan Gül'e bıraksalar olurdu” derim.

Ancak ne yazık ki 20-25 kişi savunmasız bir gazeteciyi nasıl sokak ortasında öldüresiye dövüyorsa, ülkede güvenlikçi sert iklim de reform iklimini dövüyor, dövmeye de devam edecek."