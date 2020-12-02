Sözcü yazarı Zeyrek: Uğur Deniz'e ilk taşı, attığı her adımla ahlak konusunda 'abideleşen' biri olarak kanalın patronu Acun Ilıcalı atabilir mesela

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Uğur Yılmaz Deniz'in geçmişteki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Masterchef programından diskalife edilmesine ilişkin olarak, "Uğur Deniz'e ilk taşı, attığı her adımla ahlak konusunda 'abideleşen' biri olarak kanalın patronu Acun Ilıcalı atabilir mesela" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Sosyal medyada zaten linç yemiş, taşlanmış ve pişman olmuş yarışmacıyı reyting uğruna bir de canlı yayında linç etmeyi, ağlatmayı, özür diletmeyi seçtiler. O anı izlerken aklıma ilk gelen cümle 'Uğur'a ilk taşı günahsız olan atsın' oldu. Uğur Yılmaz Deniz'e ilk taşı, attığı her adımla ahlak konusunda “abideleşen” biri olarak kanalın patronu Acun Ilıcalı atabilir mesela. Ahlak abidesi derken, haşa özel yaşamını kastetmiyorum. Neyi mi kastediyorum? Mesela yarışmayı Adana'da Bursa'da çekmek için astronomik rakamlar almasını kastediyorum ve işi Adana'da ayrı, Bursa'da ayrı tarifeyle yapmasını…" değerlendirmesini yaptı.

Zeyrek, "Yani 'şehri tanıtım ücreti' olarak Adana'daki CHP'li belediyeden 340 bin TL alırken, kanalın merkezinin bulunduğu İstanbul'a daha yakın, lojistiği daha uygun olan Bursa'daki AK Partili belediyeden 600 bin TL almasını… Aradaki 'küçük' farka bakar mısınız? Kamunun, tüyü bitmemiş yetimin kaynaklarını 'tutturduğuna' göre almak ne büyük ahlaki meziyettir değil mi? Kim bilir gittikleri diğer şehirlerde hangi tarifeleri uyguladılar." ifadesini kullandı.

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