Sözcü yazarı Zeyrek: Uçaktaki gazetecilerden herhangi birinin aklından şu soruyu Cumhurbaşkanı'na sormak geçti mi?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladığını hatırlatarak, "Sorulmadığı kesin ama ben merak ediyorum: Uçaktaki gazetecilerden herhangi birinin aklından şu soruyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sormak geçti mi? 'Veliaht Prens M. B. Selman'ı Kaşıkçı Cinayetinin azmettiricisi ilan etmiş, dünyayı Suudi Arabistan'dan gelecek dolarlara riyallere bakmadan bu cinayete karşı tavır almaya çağırmıştınız. Şimdi neden böyle hararetle sarıldınız kendisine? Fikriniz mi değişti?” ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında, "Sorulabilseydi acaba ne cevap verirdi Sayın Cumhurbaşkanı?Mesela 'Dün dündür bugün bugündür' mü derdi? Ya da ne bileyim, 'Ülkemizin çıkarları her şeyin üzerindedir. Ekonomimizin Suudi riyallerine dolarlarına ihtiyacı vardı. Bu yüzden o kanlı cinayeti geçmişte bırakmamız gerekti' mi olurdu yanıtı?" yorumunu yaptı.