Sözcü yazarı Zeyrek'ten Sivas Katliamı sanığının cezasının kaldırılmasına tepki: O çocukları yakarken hiç acımamıştı!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Sivas Katliamı sanıklarından Ahmet Turan Kılıç'ın cezasının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Zeyrek, "Katliamın sorumlularıyla ilgili lakayt yargılama süreci zaten vicdanlarda büyük yaralar açmıştı. Bu karar, o yaraları yeniden kanattığı gibi katliamla ilgili adalet umudunu da tamamen bitirmiş oldu." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Yaşlı dede' diye masumlaştırılmaya ve hakkında 'acıma hissi' yaratılmaya çalışılan şahsın bir katil olduğunu, aralarında çocukların da olduğu 33 kişiyi diri diri yakarken hiç acımadığını unutmamak gerek.Aynı ya da daha kötü durumda olan onlarca mahkûm dururken o katilin seçilerek affedilmesi, sağlık gerekçesinin inandırıcılığını ortadan kaldırıyor. Bu karar başta mağdurların aileleri olmak üzere ülkenin önemli bir bölümünü çok incitti. Farkında değil misiniz?" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Madımak katliamı sonrası ağırlaştırılmış müebbet alan Kılıç’ın kalan cezası affedildi

Ne olmuştu?

Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı.