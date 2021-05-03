Sözcü yazarı Zeyrek’ten Mehmet Cengiz’e: Siz de biraz az kazanın, gözünüz doysun, azıcık kârdan zarar edin!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Rize İkizdere’de yapılmak istenen taş ocağına karşın Cengiz İnşaat’ın bağlı olduğu Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’e seslendi.

Yazınında İkizdereli bir köylünün isyanına yer veren Zeyrek, “Mutlu musun iş adamı Mehmet Cengiz? Daha fazla dolar kazanacaksınız diye hemşehrilerinizi, o köylü kadınları ağlatmaya, coplatmaya değer mi? Neymiş efendim kayaları uzaktan getirirlerse maliyet artıyormuş. Artsın bir zahmet! Siz de biraz az kazanın, gözünüz doysun, azıcık kardan zarar edin! O güzelim doğaya, o muhteşem yaylalara kıymayın. O köylü kadınları ağlatmayın, coplatmayın!” diye yazdı.

Zeyrek, “O ahı almamak lazım!” dedi.

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