Sözcü yazarı Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na: Anadolu'ya destek olmayı reddeden büyük belediyeleri biraz dürtmeli, aksi takdirde iktidar yine hayal olabilir

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Eğer yerelden, merkezi iktidara yükselmek istiyorsa, insanlar arasında değil, belediyeler arasında dayanışmayı önceleyen bir 'biz bize yeteriz' kampanyası başlatmalı. Küçük belediyeler üzerinden Anadolu'ya destek olmayı reddeden büyük belediyeleri biraz dürtmeli. Aksi takdirde iktidar yine hayal olabilir." önerisinde bulundu.

Zeyrek, "Kars'ın Susuz İlçesi'nde belediye seçimini CHP kazanmış. Başkan Oğuz Yantemur öğretmen kökenli bir siyasetçi. Ovacık'tan yola çıkıp Tunceli'ye Belediye Başkanı olan Fatih Maçoğlu gibi o da yaşadığı kentin kapasitesini de sorunlarını da koşullarını da çok iyi biliyor: Gelirleri giderlerinin çok altında, gelir kaynağı olarak imarlı arsa üretme kapasitesi çok düşük, personel maaşını dahi ödemenin deveye hendek atlatmaktan zor olduğu bir yerleşim yeri. Geldiği günden beri en çok enerjiyi tarımsal üretimi artırmaya harcıyor. CİLAVUZ isimli bir kooperatif kurmuş." ifadesini kullandı.

Zeyrek, "Tarlada, evde, bahçede çalışan köylülerin ürünlerini satma konusunda sorun yaşamamasının ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musunuz?Peki parası ve geliri olmayan bir belediye bütün bunları nasıl yapabilir? İşte 'biz bize yeteriz' sloganı tam da bu noktada anlam kazanıyor.Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu küçük ilçede bir yılda üretilen bütün ürünleri toplu olarak o kooperatiften alıp personel yemekhanesinde bir haftada tüketebilir. Kardeş belediye olarak küçük bir değirmen ve fırın hediye edebilir." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Aynı şekilde bu belediyenin ihtiyacını karşılayacak küçük bir mandıra, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi büyük belediyeler için çekirdek parası gibi gelir.Mesela Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı uygulaması Ege Et, bu ilçede ve köylerinde üretilen bütün kesimlik hayvanları ve eti doğrudan o kooperatiften alabilir.Sözünü ettiğim gerçek yöresel ürünleri, teknoloji sayesinde yurdun her yerinden ve doğrudan kooperatiften temin edecek vatandaşların katkısı ise paha biçilmez hale gelebilir." görüşünü savundu.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

Başkan Yantemur'a “CHP'li belediyelerden bu tür destekler görüyor musunuz” diye sordum. “İzmir hariç şu ana dek herhangi bir büyük destek görmedik” dedi.

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