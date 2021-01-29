Sözcü yazarı Zeyrek’ten Erdoğan’a kitap önerisi: Kitaba bakarsa kurmaylarına, “Ne uğraşıyorsunuz” diyebilir

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri" kitabını önerdi. Zeyrek, "Türkiye'nin mevzuattan çok uygulamada bir reforma ihtiyacı olduğunu Erdoğan bilmiyor olabilir mi? Eğer gerçekten bilmiyorsa Abdullah Gül'ün imzasıyla 2007'de yayınlanan o kitaba bakarsa kurmaylarına 'Ne uğraşıyorsunuz, biz bunları zaten yapmışız' diyebilir." görüşünü savundu.

Zeyrek yazısında, "Oysa hali hazırda Kavala, Demirtaş ve Berberoğlu AİHM ve (AİHM'in hak ihlalleri konusunda kendi yerine Türkiye'deki son iç hukuk yolu olarak tanımladığı) Anayasa Mahkemesi'nin lehlerinde verdiği kararlardan faydalanamadılar. Görüldüğü gibi AİHM ve AYM kararlarının uygulaması konusunda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok, ancak mahkemelerin Anayasa gereği uyması zorunlu olan o kararlara uymaması durumunda yapacak şeyler var. Yüzlerce kez yazıp söyledim, bir kez daha tekrarlıyorum: Mevzuattan önce uygulamada reform şart!" düşüncesini dile getirdi.