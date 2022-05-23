Sözcü yazarı Zeyrek’ten CHP’ye: Yıllardır iktidara gelmemiş bir partinin sürekli bir helalleşme ve hatalar için af dileme pozisyonuna düşmesi anlaşılır gibi değil

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP’yi eleştirdi; “Yıllardır iktidara gelmemiş bir partinin sürekli bir helalleşme ve hatalar için af dileme pozisyonuna düşmesi anlaşılır gibi değil” diye yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Evet, hatalar oldu, biz bugün çok mükemmel bir parti iddiasında da değiliz ama hatalardan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz? Tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz…” ifadesini hatırlatan Zeyrek, iktidarın “hatalarını” sıraladı.

“Bunları yapanlar 20 yıldır iktidarda ve 4 yıldır bütün gücü ve yetkiyi ellerinde bulundurdukları halde ‘şunu yapacağız, bunu yapacağız’ diye hala vaatlerde bulunuyor. Muhalefet lideri ise sürekli geçmişte dolaşıyor ve ‘şu hatayı yaptık artık yapmayacağız’ diyerek helalleşme derdine düşmüş” diyen Zeyrek, muhalefete şöyle seslendi:

“Millet yaşadığı ekonomik krizden çıkışın yollarını arıyor. Muhalefetten de Türkiye'yi bu girdaptan nasıl çıkaracağını dinleyip, ‘mükemmel çıkış haritası’na bakıp, umutlanmak istiyor.”

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