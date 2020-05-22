Sözcü yazarı Zeyrek'ten CHP'ye tavsiye: Dertlerini ifade etmekte zorlanıyorlar, Saadet Partisi'nin videosunu hazırlayan ekibi transfer etsinler

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Kızmayın ama CHP'liler hâlâ dertlerini herkesin anlayacağı şekilde ifade etmekte zorlanıyor. Bu durumu değiştirmek istiyorlarsa ilk adım olarak o videoları hazırlayan ekibi transfer edebilirler!" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Bu yazıyı Çarşamba gecesi, TELE1 TV'de duayenlerimiz Emre Kongar ve Merdan Yanardağ'ın '18 Dakika Özel' programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledikten sonra yazdım. Kılıçdaroğlu, verilen garantilerden dolayı geçmeyen araçlar için dahi ücret ödenen köprüleri kamulaştırma planından söz ediyordu. Bense o sırada yukarıda sözünü ettiğim Saadet Partisi'nin yaratıcı 19 Mayıs videosunu izlemiş, peşi sıra SP'nin eski seçim videolarına dalmıştım. Bir çoğunu ilk defa görüyordum." ifadesini kullandı.

Zeyrek, "Kılıçdaroğlu'nun TELE1'de geçmeyen araçlar için devletin ödeme yaptığı köprüler ve yollar konusunda 18 dakikada anlatamadığını, SP 'Sülün Osman' videosunda tek cümleyle anlatabilmişti. 50'li ve 60'lı yılların ünlü dolandırıcısı Sülün Osman'ın Beyoğlu'ndaki tramvayı, Galata Kulesi'ni, Dolmabahçe'deki saat kulesini ve hatta Taksim meydanını kendi malıymış gibi sattığının anımsatıldığı videoda, şöyle bir cümle vardı: 'Galata köprüsüne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabii o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi.' Bir de üç penguenin boy gösterdiği 'bay bay happiness' videosunu çok beğendim." görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın