Sözcü yazarı Zeyrek’ten AKP’nin 1 Nisan videosuna: Güya CHP eleştiriliyor gibi ama asıl heykeller ve sanat hedef alınıyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP’nin 1 Nisan’da yayımladığı videoyu eleştirdi. Zeyrek, “Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatlar” notuyla CHP’li belediyelerin yaptırdığı bazı heykellerin gösterildiği ardından da “Tabii ki bu bir şakaydı, işte şimdi gerçekler” denilerek havaalanı, şehir hastanesi, köprü, tünel, tankların gösterildiği video için, “Videoda güya CHP eleştiriliyor gibi ama asıl heykeller ve sanat hedef alınıyor” yorumunda bulundu.

“19 yıldır bu ülkeyi yöneten koskoca iktidar partisinin, mantığıyla, müzik seçimiyle son derece kötü ve sığ bir şakayla milyonların huzuruna çıkması gerçekten çok üzücü” diyen Zeyrek, “Sanat sevgisi ‘Ben böyle sanatın içine tükürürüm’ seviyesinde olan siyasetçilerin partisinden de zaten aksi beklenemezdi” diye yazdı.

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Ne olmuştu?

AKP, sosyal medya hesaplarında 1Nisan etiketiyle CHP'li belediyeleri tiye alan video yayınlamış; videoda CHP'liler heykel açılışlarında görülürken, AKP icraatları 'Somebody To Love' şarkısı eşliğinde anlatılmıştı.

AKP’nin 1 Nisan videosunu yeniden düzenleyen CHP Genel Merkezi de, “Keşke 1 Nisan şakası olsaydı... Biz de 1 Nisan'da ‘şakacılara’ karşı yayımlardık. Ama hepsi gerçek. Hem de AKP'nin gerçeği!” ifadelerini kullandı. AKP’nin videosunda, CHP’nin heykel ve çeşme açılışı gibi çalışmalar yürüttüğü, AKP’nin ise büyük projeleri gerçekleştirdiği izlenimi verilmişti. CHP tarafından hazırlanan yanıt videosunda ise hayat pahalılığına, enflasyona dikkat çekildi.

AKP'nin 1 Nisan videosu şöyle:









CHP'nin AKP'ye vdeolu yanıtı ise şöyle: