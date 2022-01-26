Sözcü yazarı Zeyrek: Şu isimleri bir yere not edin, o ihalelerin sonuçları açıklandığında da kontrol edin

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçeceği söylenen demiryolu için yakın zamanda ihale yapılacağını söyledi. “Yaklaşık 50 milyar liralık devasa bir proje olacakmış. Bütün yükü bir ya da iki şirkete yüklemek istemedikleri için projeyi dört etap halinde yapacaklarmış. İnanmayacaksınız ama daha ortada ihale yokken, hangi etabı hangi şirketlerin alacağını da büyük ölçüde belirlemişler” diyen Zeyrek, bu şirketlerin isimlerini sıraladı, “İhalelerin sonuçları açıklandığında kontrol edin” dedi.

“İhalenin verileceği şirketlerin bilgisini aldığında, önce notere gidip ‘şu etap şu şirkete verilecek’ minvalinde bir belge almak, ihale sonuçlanınca da o sizinle paylaşıp ‘bakın ben kimlerin alacağını ihaleden önce duymuştum’ demek istedim. Ancak, biraz düşününce bu köşeye not düşmenin noterde onaylanmasından bir farkı olmayacağına kanaat getirdim” diyen Zeyrek, şunları kaydetti:

“Noter onaylı bir belgeyle bu yazı arasında tek bir fark olur. O da yazıdan sonra, sırf beni yalancı çıkarmak için listenin değiştirilmesi. (Bu sayede YHT projesinin ihalesi uygun rekabet koşulları sağlanarak yapılırsa, milletten çıkacak parada tasarruf sağlanırsa bu benim de milletin de işine gelir ve ben yalancı çıkmaya razıyım.)”

“Bu şirketleri kenara not alın” diyen Zeyrek şu yedi şirketin ismini verdi

Etap: Çelikler – MetGün Etap: Özaltın – Türkerler Etap: İçtaş – (ikinci şirketi öğrenemedim) Etap: Cengiz – Makyol

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