Sözcü yazarı Zeyrek: Soylu, Erdoğan ve Bahçeli'nin desteğine oynadı, bu uğurda aynı partide görev yapmış onlarca ismi zan altında bıraktı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HaberTürk'te katıldığı yayına ilişkin olarak, "Programın en kritik yanı neydi derseniz, ,'Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin desteğine oynadı. Bu uğurda, aynı partide görev yapmış onlarca ismi zan altında bıraktı' derim." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "Örneğin, Soylu'nun 'benden önce'diyerek işaret ettiği dönemlerde yine AK Parti iktidardaydı ve doğal olarak kendisinden önceki İçişleri bakanları Efkan Ala, Muammer Güler ve Selami Altınok hedefteydi. Soylu, bazı sorular karşısında da sorunun kendilerinden değil yargıdan kaynaklandığını söyledi. Bu da sadece savcı ve hakimleri değil, aynı kabinede görev yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü zor durumda bıraktı. Zira Sedat Peker'le ilgili soruşturma yürüten (başta Bursa Başsavcılığı) başsavcılıklar dün Ankara'ya söz konusu soruşturmalarla ve Peker'in yurt dışına kaçışıyla ilgili bilgi notları gönderiyordu. İlgili savcıların raporlarında Soylu'nun iddialarına karşı “biz gereğini zamanında yaptık, bir sorun varsa taleplerimizi 12 ay, 18 ay bekleten kolluk kuvvetlerindedir” gibi bilgilere yer veriliyordu." ifadesini kullandı.

Zeyrek şunları kaydetti:

"Soylu'nun yayındaki açıklamalarına en çok sinirlenen dört ismin AK Partili Ala, Güler, Altınok ve Gül olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti tabanının yalnız bıraktığı Soylu, “vatan-millet-sakarya” çizgisinde tutmayı başardığı yayın sayesinde Bahçeli'nin desteğini almayı başardı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisini destekleyecek. Çünkü iktidar cephesi, (biraz geç kalmakla beraber) Peker'in iddiaları için “söylenene değil söyleyene bakın” stratejisini izleme ve “dış güçlerin iktidarı yıpratma çabalarının bir aracı, Peker'in arkasında bir üst akıl var” görüşünü dillendirme ve olayı gündemden düşürme kararı aldı. Peki başarabilirler mi ? İzleyip görmek lazım!"