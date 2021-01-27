Sözcü yazarı Zeyrek: Reform paketlerinin açıklanması için Bakan Elvan kulis yapıyormuş, ekonomi yönetimi AKP'lileri uyarmış

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Hükümetin insan hakları eylem planı ve reform paketinin bir an önce açıklanması için AK Parti'de en çok kulis yapan kim biliyor musunuz? Mali disiplin konusunda ipleri eline almaya çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan. Bir AK Parti kurmayına göre ekonomi yönetimi, kendilerine 'İnsan hakları eylem planı mı, yargı reformu mu? Ne yapacaksanız bir an önce yapın! Aksi takdirde kötü gidişatın önüne geçemez, sürdürülebilir bir iyileşme yakalayamayız' uyarısı yapmış." kulisini paylaştı.

Zeyrek yazısında, "Ekonominin yeni patronları bir yandan döviz, enflasyon ve faiz üçgeninde bir istikrar yakalamaya çalışırken, bir yandan da Türkiye'nin kaynak sorununu çözmeye çalışıyorlar. Bu kapsamda doğrudan yabancı sermaye ve yabancı yatırımları çekebilmenin, dış ticareti artırabilmenin yollarını arıyorlar." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Ne yazık ki bu amaçla yaptıkları görüşmelerde önlerine hep Türkiye'deki siyasal atmosfer ve hukuk devletinin, demokrasinin durumuna dair eleştiriler çıkıyor. Büyük ihtimalle ekonomiyi yöneten isimlerin AK Parti yönetimini reformlar konusunda uyarması, sıkça 'reform şart' mesajı vermesi de bu durumdan kaynaklanıyor." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Bakın göreceksiniz, AK Parti ve Erdoğan hükümeti insan hakları eylem planıyla, yargıda reform paketini iki hafta içinde gündeme getirirse, buna en çok Bakan Lütfü Elvan ve ekonomi yönetimi sevinecek." ifadesini kullandı.