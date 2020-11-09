Sözcü yazarı Zeyrek: Müyesser Abla'nın yazılarında olmayan devlet sırları, savcının iddianamesine giren MSB yanıtları üzerinden ifşa edilmiş

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan tutuklu bulunan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın bugün hâkim karşısına çıkacağını hatırlatarak, “Libya'yı neredeyse unuttuk ama Müyesser Abla, Libya yüzünden aylardır hapiste” görüşünü savundu. Zeyrek iddianameyi okuduğunu belirterek, "Müyesser Abla'nın yazılarında olmayan devlet sırları, savcının iddianamesine giren Millî Savunma Bakanlığı yanıtları üzerinden ifşa edilmiş." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "Ayrıca, iddianameden yola çıkarak bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum: Bir devlet düşünün ki sadece ifşa ettiği için bir gazeteciyi beş aydır hapiste tutmasına neden olan büyük sırlarını, 'bipolar kişilik bozukluğu' olan, bu nedenle hastanede tedavi gören bir astsubaya emanet edebiliyor. Bir devlet düşünün ki bipolar kişilik bozukluğu olan bir astsubay o büyük sırlara kolayca ulaşabiliyor!" değerlendirmesinde bulundu.

Zeyrek, "Kozmik sırlarını altın bir tepside FETÖ'cülere teslim eden ve bu konuda tek bir kişiden hesap soramayan devletimiz, açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri yorumlayan Müyesser Yıldız'dan ne istiyor bilmiyorum. Libya'yı neredeyse unuttuk.Aylardır ne Sarac'ı ne Hafter'i konuşuyoruz. Hangisinin kazandığı da Türkiye'nin Libya'da ne kazanıp kaybettiği de kimsenin umurunda değil. Ancak Müyesser Abla, Libya yüzünden aylardır cezaevinde." ifadesini kullandı.