Sözcü yazarı Zeyrek: Memlekette “sosyal mesafe” şartı herkes için geçerli ama AK Parti için değil, restoran ve kafeler niye hâlâ kapalı?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında AKP'nin kalabalık kongrelerini sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Memlekette 'sosyal mesafe' şartı herkes için geçerli ama AK Parti için değil, restoran ve kafeler niye hâlâ kapalı?" diye sordu.

Zeyrek, "Şubat başında Bursa il kongresinde toplanan kalabalıktan memnun kalarak, Kovid 19 vaka sayılarına rağmen kongre salonlarını dolduranlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç gün önce de Rize il kongresi için 'Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu' dedi. Buradan anlıyoruz ki memlekette 'sosyal mesafe' şartı herkes için geçerli ama AK Parti için değil." ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

"Madem bu kadar insanı bir araya getirmek övgüye değer bir durum niye valilikler her türlü toplantı ve gösteriyi yasaklıyor? Niye restoran ve kafeler hala kapalı? Neymiş efendim lokantalarda maske çıkıyormuş. Peki o salonlarda dip dibe gelen maskeyi çenelerine indiren insanlara ne diyeceksiniz?

AK Parti aklımızla alay etmeyi bırakıp ya bu kalabalıklara ya restoran kafe işletmecilerini açlığa mahkum etmeye son vermelidir."