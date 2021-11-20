Sözcü yazarı Zeyrek: Lütfü Elvan havlu atabilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmeyi planladığını; bu yolla gelecek 6-7 ayda cari açığın kapanacağına, faizle birlikte enflasyonun düşeceğine ve döviz kurlarının da kontrol altına alınacağına inanıldığını kaydetti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun bir nevi kumar oynadığını söyleyen Zeyrek, “Merkez Bankası'nın izlediği bu yol en çok ‘bu toplantıda faiz indirimi yapmayın, pas geçin’ dediği söylenen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ı sıkıntıya sokuyor. Elvan'ın AK Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde duyduğu rahatsızlığı gündeme getirdiği biliniyor. Elvan bu aralar havlu atarsa şaşırmayacağım” ifadelerini kulandı.

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