Sözcü yazarı Zeyrek: Kürt oylarını alma konusundan CHP/SHP'nin başına gelenler, yakın gelecekte AK Parti'nin başına da gelebilir

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, HDP'ye kapatma davası açılmasına ilişkin olarak, "AK Parti, düşen oylarını milliyetçi söylemlerle yeniden artırmaya, tabanını konsolide etmeye çalışıyor." değerlendirmesini yaptı. Zeyrek yazısında, "Kürt oylarını alma konusundan CHP/SHP'nin başına gelenler, yakın gelecekte AK Parti'nin başına da gelebilir" görüşünü savundı.

Zeyrek yazısında, "Ne oldu da AK Parti, bugün HDP'nin kapatılmasını istiyor? PKK terörünün en üst seviyede olduğu, sürekli çatışma haberlerinin geldiği, şehit haberlerinin yüreğimizi dağladığı günlerde dahi başvurulmayan bir 'parti kapatma' olu, neden Mehmetçiğin, polisin ve istihbaratın teröristlere göz açtırmadığı, Türkiye'de bitirme noktasına getirdiği, hatta Türkiye dışındaki kamplarını yok ettiği bir dönemde açılıyor? O günlerde HDP'lilerin örgütle ilişkisi iltisakı yoktu da bugün mü ortaya çıktı? Artık çok belli: AK Parti, düşen oylarını milliyetçi söylemlerle yeniden artırmaya, tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Ancak, bu sürecin sonunda Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olabilirler. Kürt oylarını alma konusunda 1992'den itibaren CHP/SHP'nin başına gelenler, yakın gelecekte AK Parti'nin başına da gelebilir. Benden söylemesi!" ifadesini kullandı.