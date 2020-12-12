Sözcü yazarı Zeyrek: “Koronaya karşı alkol yasağı” keşfi nedeniyle hükûmetimizi biyoloji ve tıp alanlarında ödüle aday göstersinler!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, tekel bayilerin yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağında kapalı kalması kararının ardından ‘haksız rekabeti önlemek’ gerekçesiyle diğer dükkânlarda da alkol satışının yasaklanmasını eleştirdi.

“Sağlık Bakanlığı’na bir tavsiyem var diyen Zeyrek, şunları kaydetti:

“Tez Dünya Sağlık Örgütü'ne haber salsınlar. DSÖ bıraksın ‘alkol virüsü öldürüyor, dezenfektan olarak kullanılabilir’ demeyi ya da aşı/ilaç gibi boş işleri, Türkiye'nin büyük keşfi olan ‘koronaya karşı alkol yasağı’nı bütün dünyaya anlatsın!

Bir de Nobel Komitesi'ne mektup yazsınlar. ‘Koronaya karşı alkol yasağı’ gibi büyük keşfi nedeniyle hükümetimizi biyoloji ve tıp alanlarında ödüle aday göstersinler!”

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