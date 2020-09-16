Sözcü yazarı Zeyrek: Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu'na yaptırım uygulaması İBB'yi kaybeden AKP'lileri de mutlu edecek

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk' tartışması nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na herhangi bir yaptırım uygulamasının, CHP içindeki Kaftancıoğlu düşmanları kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybeden AKP'lileri de mutlu edeceği görüşünü savundu.

Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demeyi tercih ettiğini fark etseydi kendisinin de sıkı eleştireceğini belirtti.

Zeyrek, "Kaftancıoğlu'na CHP içinden yüklenenlere baktım, tamamına yakını parti içi mücadelede Canan Kaftancıoğlu'na yenilen isimler. Bulmuşken fırsatı, 'parti zarar görür' demeden gol atmaya çalışıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "İşin bir de iktidar cenahı var ki evlere şenlik.Yıllardır, Atatürk deyince tüyleri diken diken olan, sistemli bir şekilde Atatürk'ün ismini hastanelerden, okullardan, stadyumlardan, havaalanlarından silen, resmini kitaplardan tören alanlarından çıkarmak için çaba harcayan iktidar, Kaftancıoğlu'nu ve CHP Genel Merkezi'ni Atatürk üzerinden vuruyor. Keşke bu göz yaşartıcı Atatürk sevginizi sahalarda görseydik! Hiç şüphe duymuyorum: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu mevzu nedeniyle Kaftancıoğlu'na herhangi bir yaptırım uygulaması, CHP içindeki Kaftancıoğlu düşmanları kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybeden AK Parti'lileri de mutlu edecek." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın