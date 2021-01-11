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Sözcü yazarı Zeyrek: Kendilerinden olmayan herkesi 'terörist', 'hain' ve 'gayri milli' ilan eden yöneticiler, ABD'de yaşananlardan ders çıkarmalı

11 Ocak 2021 10:39

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilere yönelik "Bu işin içinde teröristler var." ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, " DHKP/C militanıdır.” ifadesini kullanmasını masumiyet karinesine aykırı olduğunu belirtti.

Zeyrek yazısında, "Ne diyordu Trump'ın çağrısıyla ABD Kongresi'ni basan komplocu QAnon'cular: 'ABD medyasında, bürokrasisinde, iş dünyasında şeytana tapan, yamyam, pedofil bir grup hakim ve bu grubun hedefi Trump'ı komplo ile devirmektir.' Bu yaklaşımın hiçbir ülkeye faydası olmadı. Olmadığı gibi ne kadar tehlikeli ve zararlı olduğu, 6 Ocak günü ABD'nin başkentinde bir kez daha kanıtlandı Kendilerinden olmayan herkesi 'terörist', 'hain' ve 'gayri milli' ilan eden yöneticiler, ABD'de yaşananlardan ders çıkarmalıdır." ifadesini kullandı. 

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