Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul projesi için istenen garantinin altına girmek istemediği bilgisini paylaştı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bu koşullar altında en az 25 milyar dolara mal olacak böylesine büyük bir proje için istenen garantinin altına girmek istemediği bilgisini paylaştı." ifadesini kullandı.

Zeyrek bugünkü yazısında, "Bayram ikramiyesine zammın yaşattığı kabus, Bakan Elvan'ın yaşadığı sıkıntılardan sadece bir tanesi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başka önemli sorunları da var. Bunların başında da 'Hazine garantileri' geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Zeyrek ifadesinde şunları kaydetti:

"Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri, Hazine garantileri nedeniyle tam bir kara deliğe dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinin önemli bir kısmı yolcu, geçiş, hasta garantisi verilen havaalanları, köprüler, tüneller, otoyollar ve hastanelere ödenecek garantilere ayrılıyor. Şimdi bir de Kanal İstanbul çıktı.

Kanal İstanbul'la ilgilenen yatırımcı şirketlerin tamamı, hazine garantisi almadan finansman sorununu çözemeyeceklerini gördü. Haliyle, Hazine'den Kanal İstanbul için de geçiş garantisi istediler.

Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bu koşullar altında en az 25 milyar dolara mal olacak böylesine büyük bir proje için istenen garantinin altına girmek istemediği bilgisini paylaştı. Ben boşuna demiyorum: “Milletin iş bulmakta, hayat pahalılığıyla mücadelede, Hazine'nin yeni kaynak bulmakta zorlandığı bir dönemde Kanal İstanbul zor.”

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bürokrasideki ifadesiyle “yukarıyla” faizler konusunda anlaşamadığı için gitti. Bakalım Lütfi Elvan Kanal İstanbul'a “Hazine Garantisi” konusunda neyi tercih edecek?"