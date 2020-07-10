Sözcü yazarı Zeyrek: Kaldırım meselesini çözmeden hiçbir meseleyi çözemeyiz!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Ankara'nın göbeğinde Paris Caddesi'nde bir inşaat, bir gece ansızın önündeki kaldırımın yarısını kendi arazisine dahil ediverdi. Kaldırım meselesini çözmeden hiçbir meseleyi çözemeyiz!" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Ben de şu fotoğrafı çekip altına da '4 sıra taşla gelen kaldırım neden bu binanın önünde 2 sıra taşa düşüyor' yazarak Büyükşehir ve Çankaya belediyelerine sordum. Sağolsunlar iki belediye de harekete geçti. ,Ölçtüler, biçtiler, inşaat nedeniyle bozulan yarım kaldırımı düzelttiler ve bana bu fotoğrafla birlikte şu yanıtı verdiler: 'Bina sahibi haklı. Geçmişte kaldırım mülk sahibinin arazisine yapılmış' Okuyunca gerçekten şok oldum. İnanabiliyor musunuz? Eğer bu bilgi doğruysa, Paris Caddesi boyunca bütün binaların (elçilikler hariç) arazileri belediye tarafından kaldırım yapılarak gasp edilmiş." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Bir yaya olarak, kaldırımın yarısının gitmesine ve orada zaman zaman asfalttan yürümek zorunda kalacağıma mı üzüleyim, bir hakkın yerini bulmasına mı sevineyim bilemedim.Melih Gökçek zamanında otomobillerin öne çıkarıldığı bir strateji izlenmesine, yayalar için yeterli kaldırım bırakılmamasına üzülürdüm. Hatta Atatürk Bulvarı'ndaki o geniş kaldırımların, battı çıktı geçitler yüzünden bazı yerlerde yarım metreye düşürülmesi içimi acıtmıştı.Meğer işsizin çok, kaldırım mühendisinin yok denecek kadar az olduğunu memleketimizde kaldırım meselesi göründüğünden daha karmaşıkmış. Toygun Atilla'nın dediği gibi kaldırım meselesini çözmeden hiçbir meseleyi çözemeyiz!" ifadesini kullandı.

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